Brandweer komt ter plaatse nadat gang vol rook zit door potje op vuur

De brandweer moest maandagavond rond 18.45 uur uitrukken naar de Marktlaan in De Panne na een brandmelding. Een gang in een flatgebouw vulde zich met rook dat na controle van een vergeten potje op een vuur bleek te komen.

De hulpdiensten werden om 18.45 uur gealarmeerd door een bewoner die op de tweede verdieping van een appartementsgebouw in de Marktlaan in De Panne woont. Die bewoner werd een brandgeur gewaar en ging kijken waar die vandaan kwam. Op de eerste verdieping was een lichte rookontwikkeling te zien in de gang en daar bleek ook de brandgeur vandaan te komen. Bij het aanbellen bij de bewuste flat deed er niemand open.

Na de oproep kwamen brandweerposten De Panne en Veurne ter plaatse samen met de politie. Al gauw werd de oorzaak gevonden. In de keuken van de bewuste flat stond nog een potje op het vuur dat overkookte. De situatie kon snel opgelost worden en door het ventileren van de vertrekken, na het openzetten van de ramen, verdween de rook en brandgeur ook. (JH)