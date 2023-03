Brandweer komt langs voor rookontwikkeling na foutje in de keuken

In een appartementsgebouw in de Edward Dedenestraat in Assebroek ging het zondagmiddag even voor 15 uur mis bij het koken in een appartement op de tweede verdieping.

De bewoner had er een houten snijplank op de elektrische kookplaat geplaatst en per abuis de knop van het bekken aangeschakeld. Zo vatte de houten plank vuur. Uit voorzorg werd de brandweer opgeroepen. Die diende uiteindelijk niet in te grijpen. Het ventileren van de woonst volstond. Na een controle werd de interventie opgeheven. Schade, buiten de verbrande plank, is er niet. Een tiental bewoners die uit veiligheid evacueerden konden na een tiental minuten opnieuw naar hun appartement.