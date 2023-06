Brandweer kan voorkomen dat zware tuinhuisbrand overslaat naar woning

In de Esdoornlaan in De Panne ontstond dinsdagavond een zware brand in een tuinhuis achteraan een woning. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het huis.

Rond 19.15 uur werd een grote zwarte rookpluim gezien die opsteeg vanuit de Esdoornlaan, een wijk achter de Westhoeklaan. Er werd gevreesd dat het een uitslaande woningbrand betrof en de brandweer spoedde zich ter plaatse. “Eenmaal aangekomen was duidelijk dat het niet om een woning maar wel om een tuinhuis ging”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Dat grote tuinhuis bevond zich achteraan in de tuin en was omgeven door een haag en enkele grote bomen. Die vatten mee vuur. “De haag stond eveneens in brand. De brandweer was snel ter plaatse en concentreerde er zich onmiddellijk op om het huis dat vlakbij stond te vrijwaren. Dat is ook gelukt. Na een vijftal minuten was de brand onder controle.”

Dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer werd dus erger voorkomen. In het tuinhuis stond ook een gasfles maar die kon verwijderd worden. Alle materiaal dat binnen stond en het tuinhuis zelf brandden wel volledig uit. De oorzaak is nog onbekend. (JH)