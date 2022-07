Brandweer kan voorkomen dat brandende mest aanpalende loods aansteekt in Koolskamp

De brandweer van Ardooie werd maandag kort na de middag opgeroepen naar een landbouwbedrijf voor een hoop brandende mest.

Nabij een landbouwbedrijf langs de Drogenbroodstraat in Koolskamp stond een grote hoop paardenmest in brand. Wellicht ontstond het vuur door zelfontbranding. Bij het aanrijden van de brandweer was een grote rookpluim tot kilometers ver te zien. De brandweer kreeg het vuur gelukkig snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op een aanpalende loods.