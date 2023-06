Brandweer kan verhinderen dat loodsbrand in Ingelmunster overslaat op bomen en woning

In een loods van een garage in Ingelmunster is maandagmiddag brand uitgebroken. Niemand raakte gewond maar een dikke, zwarte rookpluim was van ver te zien.

De brand ontstond rond de 12.30 uur in een loods in de Oostrozebekestraat waar aan auto’s wordt gesleuteld. De zaakvoerder was buiten aan het werk toen hij plots vlammen zag. “Proberen blussen had geen zin meer, daarvoor was het al te laat”, zei hij.

Zwarte rookpluim

De brand ontwikkelde zich erg snel en tot ver in de omtrek was een zwarte rookpluim zichtbaar. Een negentienjarige buurjongen zat te studeren toen hij door het raam de brand opmerkte. Hij belde in paniek zijn moeder.

“Hij was helemaal over zijn toeren en dacht dat de brand zou overslaan”, zei de vrouw die overhaast naar huis kwam. “Hij hoorde ook enkele luide knallen vanuit de loods. Ik hoop dat hij het wat van zich af kan zetten want hij moest vanmiddag nog een examen gaan afleggen.”

Half verkoolde bankbiljetten

De brandweer bestreed het vuur langs drie kanten. Hun grootste bezorgdheid was dat het vuur zou overslaan op de bomen aan de ene kant van de loods of de woning aan de andere kant. Uiteindelijk raakten de omheining van de woning en enkele bomen beschadigd maar kon de brandweer erger voorkomen.

De loods zelf ging wel grotendeels in vlammen op. “Binnen stond één auto maar ook al ons materiaal en de sleutels van alle auto’s die buiten stonden”, zei de zaakvoerder aangeslagen. De brandweer overhandigde de man enkele half verkoolde bankbiljetten uit de loods, een van de weinige zaken die ze nog konden redden.

Tijdens de bluswerken was de Oostrozebekestraat een tijdlang volledig afgesloten. (JF)