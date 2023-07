Brandweer kan schade aan woning in Roeselare beperken nadat zekeringkast vuur vat

In de Meenseheirweg in Roeselare brak woensdagavond omstreeks 19 uur brand uit in de garage van een woning. Daar stond een zekeringkast in brand. De bewoonster was net televisie aan het kijken toen de elektriciteit uitviel.

Ze ging een kijkje nemen in de garage en merkte de brand op. De brandweer van Roeselare snelde ter plaatse en kreeg het vuurtje snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de zekeringkast. Een in de garage geparkeerde wagen vertoont ook sporen van het brandje.

Door het voorval zaten enkele huizen in de straat zonder elektriciteit. Een medewerker van Fluvius kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. De geschrokken bewoonster stelt het goed. Zij werd opgevangen door de buren.