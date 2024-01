Brandweer kan schade aan 200 jaar oud burgerhuis in Veurne beperken

De brandweer moest maandagavond uitrukken voor een brand in een woning in het centrum van Veurne. Het ging om een 200 jaar oud burgerhuis, dat de status van beschermd erfgoed geniet. De brandweer kon erger voorkomen al is er wel brandschade.

Het was de bewoner die rond 21.10 uur brand opmerkte bovenaan in de grote burgerwoning in de Ooststraat in Veurne. Het gaat om een woning die tussen enkele winkels ligt tussen het Zevensterreplein en de Vaartstraat.

Beschermd erfgoed

Het gebouw is bijna 200 jaar oud en werd vermoedelijk rond 1825 gebouwd. Sinds 2004 geniet het de status van beschermd erfgoed.

De bewoner merkte eveneens een rookontwikkeling op bovenaan en verwittigde de brandweer. Die kwam massaal ter plaatse en stelde de ladderwagen op in de Ooststraat en aan de achterzijde van de woning in de Rozendalstraat.

Houten vloer

“Het bleek uiteindelijk om een gevorderde schouwbrand te gaan die uitbreiding nam in het gedeelte rond de schouw”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

“Het vuur situeerde zich zo aan de houten vloer tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping rond de schouw. Daar is brandschade.”

Kamer onbewoonbaar

De brandweer kon gelukkig meer uitbreiding voorkomen, al is er elders wel wat rookschade. Door de interventie waren de Ooststraat en Rozendalstraat wel een tijdlang afgesloten en moest het verkeer vanaf het Zevensterreplein omrijden.

De woning, die uit verschillende kamers bestaat langs de Ooststraat en de Rozendalstraat, blijft wel bewoonbaar, enkel de kamer waar de brand woedde, is een tijdje onbewoonbaar. (JH/JT)