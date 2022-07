Brandweer kan erger voorkomen nadat dakterras in smal straatje in Brugge vuur vat

Op een dakterras van een woning in de Stoofstraat in het hartje van Brugge is vrijdagmorgen even na 02:30 uur brand ontstaan.

Het waren de bewoners zelf die door de brandgeur en rook gewekt werden en de brandweer verwittigden. Die laatste had het niet gemakkelijk om de brand, in één van de kleinste straatjes van de stad, te bereiken.

De brandweer had desondanks de brand snel onder controle en kon erger voorkomen. De woning zelf liep geen schade op, maar het houten terras raakte wel zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet gekend.