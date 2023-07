Brandweer kan erger voorkomen nadat bloembak spontaan vuur vat in centrum Brugge

Zondagmiddag even voor 15:00 uur werd melding gemaakt van een woningbrand in de Korte Vuldersstraat in hartje Brugge.

De opgeroepen brandweer had de brand op het dakterras van een woning snel onder controle en kon erger voorkomen.

De brand ontstond aan een bloembak op het dakterras en dreigde over te slaan naar de woning. In de woning, die te koop staat, was niemand aanwezig. De brandweer haalde de resten van de bloembak naar beneden en deed een grondig nazicht van de gebouwen.

Zelfontbranding

De schade op het dakterras was aanzienlijk, zo sneuvelde onder andere een raam van de woning door de hitte. Vermoedelijk is zelfontbranding door de warmte de oorzaak van het incident. Tijdens de interventie was de straat afgesloten voor alle verkeer.