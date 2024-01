Brandweer kan erger voorkomen bij enorme brand bij afvalintercommunale IMOG: “Toch enkele miljoenen euro’s schade”

Maandag in alle vroegte brak er brand uit bij afvalintercommunale IMOG in Moen. Na enkele knallen laaide het vuur metershoog op. Tachtig brandweerlieden hadden het vuur in een kleine twee uur onder controle. De gebouwen bleven gevrijwaard.

Het begon met enkele kleine knallen, maar het bleek uiteindelijk meer dan dat. Omwonenden van de site van de afvalintercommunale IMOG in Moen werden extra vroeg gewekt uit hun slaap maandagmorgen.

Iets na zes uur werden de ontploffinkjes gevolgd door een oorverdovende explosie, waarna ook het alarm afging. Wie toen nog niet naar buiten had gekeken, deed het nu wel. Wat ze zagen waren vlammen die metershoog oplaaiden en een dikke zwarte rookpluim die zich aftekende tegen het zwart van de late nacht.

De brand ontstond bij afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Het vuur dreigde ook over te slaan op de loods met het Klein Gevaarlijk Afval en de kantoorgebouwen, maar de massaal uitgerukte brandweer kon veel erger voorkomen. “Een tachtigtal brandweerlieden waren in de weer om de brand onder controle te krijgen”, was de burgervader vol lof over hun inzet.

Door de enorme rookpluim, die over de centra van Moen en Heestert trok, werd gevraagd aan de omwonenden om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De leerlingen van de Vrije Basisschool Moen konden ook gewoon naar school. “De metingen waren negatief, waardoor we weten dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen”, weet burgemeester Marc Doutreluingne (Team Burgemeester).

Nablussen

De brand brak uit in een loods waar ook klein gevaarlijk afval zoals gasflessen opgeslagen ligt. © GVZ

Omstreeks acht uur was de brand zo goed als onder controle en werd gestart met het nablussen. Eén brandweerman viel flauw en werd uit voorzorg afgevoerd. Uiteindelijk bleef het bij materiële schade. “De luifel waaronder het afgedankt elektrisch materiaal stond is ingestort”, aldus Doutreluingne. “Voor het overige zijn de nabije gebouwen redelijk gevrijwaard, al is er waterschade in de burelen.”

Maar de schade is groot. “Het moet nog allemaal bekeken worden ook verzekeringstechnisch, maar het gaat toch om enkele miljoenen euro’s schade”, zegt woordvoerder van IMOG Koen Delie.

“Vermoedelijk is batterij van elektrisch of elektronisch apparatuur beginnen branden”

Kon die schade voorkomen worden? “Alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt hier verzameld in palletboxen onder een luifel. Vaak zitten daar batterijen in en we vermoeden dat zo’n batterij is beginnen branden. We pleiten er dan ook voor dat er vanuit Vlaanderen of Europa meer aandacht gaat om die batterijen makkelijker uit de toestellen te kunnen halen.”

Werking weer opgestart

Iets na negen uur werd de werking van de afvalsite opnieuw opgestart, al bleef de site in het begin enkel toegankelijk voor de medewerkers van IMOG. De Trekweg bleef even afgesloten voor alle verkeer, dat van de Verzetslaan tot aan de Sint-Pietersbrug. Vrachtwagens van IMOG moesten een omleiding volgen. De dag zelf nog waren alle activiteiten weer operationeel. (JD)