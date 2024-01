Brandweer kan erger voorkomen bij brand in woning in De Haan

Zaterdagmorgen even na 11 uur brak er band uit in een woning in de Vlissegemstraat in Klemskerke bij De Haan.

In de woning, waar momenteel verbouwingswerken aan de gang zijn, ontstond brand ter hoogte van de schouw. Doordat de afvoerbuis van de kachel oververhit raakte, vatte de bekisting rond de schouw vuur. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. De schade valt al bij al mee en niemand raakte gewond. Door de interventie was de straat versperd, maar aangezien het landelijk karakter vormde dat geen probleem voor het verkeer.