Brandweer kan erger voorkomen bij brand aan stenen bijgebouw in Kortemark

De brandweer moest maandagavond uitrukken naar een woning in de Hoogledestraat in Kortemark. Daar was brand ontstaan aan een stenen bijgebouw achteraan de tuin. Er kon erger vermeden worden.

Rond 17.40 uur merkten de bewoners van een woning in de Hoogledestraat hoge vlammen op achteraan hun tuin. Dat leek afkomstig te zijn van hun tuinhuis achteraan dat in brand leek te staan. De brandweer werd verwittigd en die was snel ter plaatse. De plaats van de brand kon bereikt worden via een toegangsweg aan de carwash op de Staatsbaan, dat om de hoek ligt.

Minieme schade

Bij aankomst bleek de brand zich te situeren aan een stenen bijgebouw. In het gebouw zelf brandde het niet, maar wat hout waaronder houten kepers die naast het gebouw stonden bleken wel vuur te hebben gevat. De brandweer kon tijdig ingrijpen en voorkomen dat de brand zich uitbreidde tot het gebouw zelf. De schade is miniem. (JH)