Brandweer kan erger voorkomen bij beginnende dakbrand in Vinkem: zolder beschadigd, maar woning niet onbewoonbaar

De brandweer rukte maandagochtend even voor 11 uur uit voor een woningbrand in de Sint-Janswegel in Vinkem, bij Veurne. Het ging om een beginnende dakbrand, maar de brandweer kon gelukkig erger voorkomen. “Er zit wel een gat in het dak ter hoogte van de schouw en de zolder raakte beschadigd, maar het huis is niet onbewoonbaar”, zegt kapitein Rik Breem.

Het was maandag even voor 11 uur toen de bewoners van een woning in de Sint-Janswegel tussen Vinkem en Izenberge merkten dat hun schouw niet meer goed trok. Toen ze buiten gingen kijken, zagen ze heel wat rook rond hun schouw en onder de dakpannen vandaan komen. Ze merkten ook vlammen op. Daarop verwittigden ze de brandweer die uitrukte voor een uitslaande dakbrand. Zowel posten Veurne, Lo-Reninge als Zuid-IJzer snelden ter plaatse naar de smalle landelijke weg.

Gat in dak

“Bij onze aankomst merkten we ook wat vlammen op rond de schouw en onder de dakpannen”, zegt kapitein Rik Breem van post Veurne. “Het bleek dat de binnenconstructie van de schouw in het dak vuur had gevat en dat vuur tastte het materiaal rond de schouw en het onderdak aan. We konden erger voorkomen en verhinderen dat het vuur uitbreidde tot een echte dakbrand. Toch werd er een gat in het dak gebrand en moesten we verschillende dakpannen wegnemen. De schade blijft gelukkig al bij beperkt. Onder het dak zit een mezzanine en een stuk zolder en daar is wel schade. Op de eerste verdieping zelf is er wat waterschade. De woning zelf blijft bewoonbaar.”

Vlak onder de vuurhaard lagen zonnepanelen, maar die zorgden niet voor extra hinder. Tijdens de bluswerken was de Sint-Janswegel volledig afgesloten. (JH)