Brandweer kan brand in garage snel blussen

Woensdagmiddag even over 16 uur is brand uitgebroken in de garage van een woning in de Invalidenlaan in Heist.

De brand die aan de elektriciteitskast ontstond ging gepaard met veel rook. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen en hielden alle deuren dicht. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen.

De schade in de garage bleef beperkt tot de elektriciteitskast en rookschade. Tijdens de bluswerken was de straat afgesloten voor het autoverkeer. Niemand raakte gewond.