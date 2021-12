Brandweer kan brand in bijgebouw snel blussen

Zondagmorgen even voor 7 uur is brand uitgebroken in een bijgebouw van een woning in De Weststraat in Moerkerke. Er raakte gelukkig niemand gewond.

Het waren de bewoners die de brand in het bijgebouw van hun woning opmerkten en de brandweer verwittigden. Die hadden de brand snel onder controle en konden voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning zelf. De schade in het bijgebouw is aanzienlijk.

Een groot deel van de inboedel, maar ook de waterleiding raakte beschadigd. De brand brak uit ter hoogte van de verwarmingsinstallatie en sloeg over naar de inboedel. De juiste oorzaak wordt onderzocht. Niemand raakte gewond.

(JVM)