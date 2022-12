Brandweer in Roeselare blikt terug op druk jaar met 300 branden

De brandweer van Roeselare vierde zaterdag haar Barbarafeest. Tijdens de jaarlijkse hoogdag voor de brandweerlui werd er teruggeblikt op het voorbije jaar.

In vergelijking met het jaar voordien kreeg de brandweer 1.350 meer interventies te verwerken. De grootste reden hiervoor is het stijgend aantal ziekenwagenritten. De voorbije 12 maanden reed de brandweer 300 keer uit voor een oproep gerelateerd aan brand. 2023 wordt alvast een belangrijk jaar voor de brandweer. Dan is de kazerne 50 jaar jong. In samenwerking met Koers, waar vroeger de kazerne zich bevond, organiseren de brandweer en het museum op 10 september 2023 samen een initiatief in het kader van Open Monumentendag. Tijdens het Barbarafeest werden verschillende brandweerlui gehuldigd met een ereteken.