Brandweer in De Panne rukt kort na elkaar uit voor brand op dak flatgebouw en in casino

In De Panne waren er woensdagavond kort na elkaar twee branden. Een eerste brand situeerde zich op het dak van een zes verdiepingen tellend flatgebouw waar een motor in brand stond. Een groot half uur later werd het casino in Adinkerke ontruimd na een elektriciteitsbrand.

De brandweer van De Panne kreeg de eerste brandoproep om 17.50 uur. Getuigen merkten grote vlammen en een rookontwikkeling op het dak van een zes verdiepingen tellend flatgebouw in de Hendrik Consciencelaan. Er werd een uitslaande brand gevreesd en de brandweer van De Panne snelde met post Veurne ter plaatse. “Het bleek effectief zo dat er vlammen op het dak waren maar die waren niet afkomstig van een uitslaande brand”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Een motor van een afzuiginstallatie op het dak had vuur gevat en dat leidde tot een korte maar felle brand. De brandweer had die snel onder controle.” Er moest uiteindelijk niemand geëvacueerd worden en er is geen schade in het flatgebouw zelf. De brandweer bleef wel een tijdje ter plaatse om de nodige controle uit te voeren. Nog tijdens het afhandelen van die opdracht kwam een nieuwe brandmelding binnen.

Casino geëvacueerd

Veertig minuten later immers, om 18.30 uur, kwam een brandmelding binnen vanuit het casino op de Dijk in deelgemeente Adinkerke. Het gaat om een filiaal van Napoleon Games, ondergebracht in een grote villa. Daar ging het om een elektriciteitsbrand. Zowel posten De Panne, Veurne als Oostduinkerke snelden ter plaatse. “Er was een brand ontstaan in de zekeringskast in het casino en daarom werden alle aanwezigen geëvacueerd”, vervolgt Kristof Louagie. “Ook daar was de situatie snel onder controle.” De schade bleef er ook beperkt en na een half uur werd het casino terug vrijgegeven. (JH)