Brandweer Hulpverleningszone 1 neemt extra maatregel bij brand door droogte: “We sturen 2 tankwagens op pad”

Door de aanhoudende droogte en verschillende kleine buitenbrandjes neemt de brandweer van Hulpverleningszone 1 extra maatregelen. Sinds kort sturen ze naar interventies in bepaalde regio’s, waar er minder hydranten zijn en waar er geen grote buffer van open water dichtbij is twee tankwagens met water mee. “Zo hebben we direct voldoende water bij de hand moest de situatie escaleren”, zegt luitenant Johan Declercq.

Vanaf donderdag 11 augustus geldt in Vlaanderen code rood voor brandgevaar. Dat is de hoogste code voor natuurbranden. Het was de afgelopen weken zeer warm en er viel weinig neerslag, wat ervoor zorgt dat de bodem momenteel erg uitgedroogd is. Met de hitte de komende dagen kan er vlugger brand ontstaan. Daarom is er sinds 8 augustus ook een verbod om nog vuur te maken of te roken in bos- en natuurgebieden.

De verschillende brandweerzones zijn nu ook extra alert voor de buitenbranden. De brandweer van Hulpverleningszone 1 neemt zelfs een extra preventieve maatregel wanneer zij een oproep over een brand binnenkrijgen. “In de risicogebieden, waar er door de droogte minder open water direct beschikbaar is en waar er minder goede hydranten geplaatst zijn, sturen we sinds kort automatisch twee tankwagens met water mee”, vertelt luitenant Johan Declercq.

“In een landelijk gebied zijn de hydranten soms te ver en kunnen we door de droogte ook niet meer rekenen op open water in beken of in buffers”

Dat gaat dan over bepaalde landelijke gebieden, zoals Damme, Torhout, Ichtegem, Oedelem, Beernem en Gistel. “In de stedelijke gebieden zijn er wel voldoende sterke hydranten aanwezig waar we onmiddellijk brandslangen op kunnen aansluiten. Maar bij een brand in een landelijk gebied in deze droogte kunnen we niet vlug een slang uitrollen over een langere afstand of wachten tot een tweede tankwagen ter plaatse komt”

“We hebben ook de optie niet meer om in geval van nood water uit beken of buffers te pompen, want die staan te laag of zijn gewoonweg opgedroogd. Het verbaast mij hoe vlug het water aan het zakken is. Alleen in de regio van Zuienkerke hebben we nog voldoende open waterlopen. Daarom sturen we naar bepaalde gebieden automatisch twee tankwagens op pad, zodat er zeker genoeg water is om te blussen. Ter plaatse kan de ploeg dan inschatten of die tweede effectief nodig is of dat er misschien zelfs moet opgeschaald worden naar een vierde of een vijfde”, besluit Declercq.

Meer buitenbranden

Deze zomervakantie moest de brandweer al 2 tot 3 keer meer uitrukken voor buitenbranden dan vorig jaar. De bodem is op dit moment zeer droog en dor. “Er is maar een klein vonkje nodig om de velden of gazons te doen branden”, vertelt Kristof Louagie, woordvoerder van brandweerzone Westhoek. Vaak gaat het over kleine branden van vegetatie en struikgewas in bossen, tuinen, bermen, duinen of op velden, waar de brandweer vlug kon ingrijpen en de schade beperkt bleef.

“Er is maar een klein vonkje nodig bij deze hitte en droogte om de boel te laten branden”

In sommige brandweerzones, zoals Fluvia en Westhoek werden zelfs bijna dubbel zoveel buitenbranden gemeld als de zomervakantie van 2020. Toen kregen we te maken met een lange hittegolf van 12 dagen. “De laatste jaren zien we meer vegetatiebranden door langere periodes van droogte en hitte. Tientallen jaren geleden zagen we dat niet zo veel voorkomen”, vertelt Olivier Dorme van brandweerzone Fluvia.

Alert blijven

De West-Vlaamse brandweerzones vragen aan de mensen om verstandig en alert te blijven. “Een smeulende sigaret of wat glas in de berm is nu voldoende om een vuurpunt te veroorzaken. Laat geen brandbare dingen in de vlakke zon staan, want door de hitte kan er brand ontstaan, zoals in vuilnisbakken. Verbrand geen onkruid meer in de tuin. Pas op met een barbecue of vuurschaal. Zorg dat je een emmer water of zand bij de hand hebt. We vragen gewoon aan mensen om hun gezond verstand te gebruiken, want met deze hittegolf zal het alleen maar droger worden”, besluit Dorme.