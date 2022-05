Brandweer heeft zware kluif aan heidebrand bij Dikkebusvijver

De brandweerpost van Kemmel werd zondagavond rond 19 uur opgeroepen voor een heidebrand langs de Vierstraat in Heuvelland.

Bij aankomst bleek een stuk heide aan de achterkant van Dikkebusvijver in brand te staan. De posten van Mesen en Ieper werden ter versterking opgeroepen. De brand was moeilijk te blussen door de afstand tussen de autopompen en de heide, die toch op een moeilijk te bereiken plaats lag. De brandweer had enkele uren nodig om het vuur te bestrijden. (DBI)