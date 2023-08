Brandweer heeft uurtje werk om smeulende hooibalen te blussen

De brandweer van Koekelare was dinsdagavond een uurtje in de weer om smeulende hooibalen te blussen. Het hooi moest eerst uiteen worden gehaald om daarna te blussen.

De interventie vond dinsdagavond om 21.20 uur in de Swal in Koekelare. Daar lagen een hoop smeulende hooibalen langs de weg. “Die waren afkomstig van een landbouwer die zelf gemerkt had dat er wat broei inzat en ze wellicht zelf bluste”, zegt kapitein Dries Depreitere van post Koekelare.

“Daarna werden die hooibalen aan de kant van de weg gelegd voor de veiligheid. Maar vermoedelijk een voorbijganger merkte op dat er nog steeds rook uit de hooibalen kwam en verwittigde de politie. Die verwittigde op hun beurt dan weer ons waarna we ter plaatse kwamen. Om de smeulbrand in de hooibalen te blussen hadden we extra water nodig en daarom vroegen we een tankwagen ter plaatse. Er kwam ook een Manitou langs om het hooi uiteen te halen waarna we alles blusten. We hadden daar ongeveer een uur werk mee.” (JH)