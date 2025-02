Brandweer heeft schouwbrand in Zuienkerke snel onder controle

Even voor 11 uur maandagmorgen werden de hulpdiensten opgeroepen om zich naar de Lettenburgstraat in Zuienkerke te begeven.

Bij aankomst bleek het om een schouwbrand te gaan. © JVM

Daar hadden de bewoners van een woonhuis opgemerkt dat er heel wat rook uit de schoorsteen, maar ook van onder de dakpannen kwam. In eerste instantie werd aan een woningbrand gedacht, maar bij aankomst bleek het om een schouwbrand te gaan.

Bij aankomst bleek het om een schouwbrand te gaan. © JVM

Bij aankomst bleek het om een schouwbrand te gaan. © JVM

Met de nodige vakkundigheid werd de brand geblust. De schade in de woning viel dan ook mee. De smeulende restanten werden verwijderd en geblust. Door de interventie was de straat even afgesloten, maar dat zorgde niet voor problemen in de woonwijk.