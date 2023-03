Brandweer heeft schoorsteenbrand in Lauwe snel onder controle waardoor schade beperkt blijft

Woensdagvoormiddag werd de brandweer opgetrommeld voor het bestrijden van een brand in de Kleine Molenstraat in Lauwe. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een schoorsteenbrand waarbij de schade erg beperkt bleef.

Het waren de eigenaars zelf die rond 10 uur alarm sloegen. “We zagen hoe onze leefruimte zich plots met heel wat rook begon te vullen”, klonk het. “We namen geen risico, liepen meteen naar buiten en namen zelfs onze kanarie mee. Dan hebben we de hulpdiensten gebeld, die in geen tijd hier ter plaatse waren.”

Nieuwe soort pellets

De brandweer analyseerde de situatie en kwam al snel tot de conclusie dat het ging om een schoorsteenbrand. Met enkele vakkundige ingrepen kregen ze het geheel dan ook snel onder controle, waardoor de schade bleef beperkt tot rookschade.

“Onze schoorsteen wordt systematisch gereinigd, zoals het hoort”, vulde de bewoner nog aan. “Schijnbaar zou het te maken hebben met de pellets die we gebruiken. Het is voor het eerst dat we een nieuwe soort hebben aangekocht en die zou niet optimaal zijn voor onze installatie. Het resulteerde in een enorme rookontwikkeling.”

Door de afgelegen plaats van het incident bleef de verkeershinder erg beperkt.