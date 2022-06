De brandweer van Diksmuide moest zaterdagavond rond 19.00 uur uitrukken voor een brand nabij Speeldorp Boebalu langs de Woumenweg in Diksmuide.

Autobanden die buiten achteraan het gebouw lagen, hadden om nog onbekende reden vuur gevat. De dikke zwarte rookpluim was tot kilometers in de omtrek te zien. De brandweerwagens hadden enige moeite om ter plaatse te geraken omdat een hek was gesloten. Maar de brandweer had het vuur daarna snel onder controle.