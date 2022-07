Brandweer heeft keukenbrand in Sint-Kruis snel onder controle

Zaterdagmorgen rond 03:30 uur is brand uitgebroken in een rijhuis in de Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis, Brugge. De bewoners werden uit hun slaap gewekt door de sterke brandgeur en de rook.

Ze konden hun woning veilig verlaten en belden de hulpdiensten, ook de buren werden gewekt en konden op straat de komst van de brandweer afwachten.

Niemand gewond

Die hadden het vuur dat in de keuken ter hoogte van de vaatwasser ontstaan was snel onder controle. Er is vooral rookschade.

Het is nog onduidelijk of de woning onbewoonbaar is. Ook de buren liepen wat rookschade op maar daar volstond het om de woning te verluchten. Niemand raakte gewond.