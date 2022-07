Brandweer heeft handen vol met brandende strostapel in loods in Oudekapelle, alle dieren in veiligheid

In een loods op een boerderij in Oudekapelle brak woensdagmiddag een felle brand uit. Het ging om een grote stapel stro en hooi die in brand was gevlogen en een gat brandde in het dak. “Bij de brand is mogelijks asbest vrijgekomen”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

De brand in de loods werd ontdekt om 13.10 uur. Het gaat om een boerderij die inwaarts ligt langs de Alveringemstraat tussen Oudekapelle en Lampernisse, bij Diksmuide. Het ging in eerste instantie om een grote stapel hooi en stro in de loods die in brand stonden. De loods zelf was bij het begin van de brand nog niet geraakt. “Het gaat om grote stapels hooi en stro die vuur vatten in de loods waar ook koeien aanwezig waren”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

“De dieren konden allen tijdig in veiligheid gebracht worden. Door de grote omvang van de brand werden vanuit verschillende naburige posten versterking gestuurd. Het ging vooral om tankwagens om genoeg bluswater ter plaatse te hebben. Door de hitte zijn golfplaten van het dak gesprongen en ontstond daar een gat waardoor ook rook ontsnapte. Daardoor is mogelijks ook asbest vrijgekomen, maar die zal niet ver verspreid zijn aangezien het niet om een uitslaande dakbrand ging. Er is wel een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse om de situatie te bekijken. Er is ook weinig bewoning in de buurt.”

© JH

De dichtst bijzijnde woning ligt meer dan een kilometer verder. De brand is onder controle maar de brandweer zal wellicht nog enkele uren moeten nablussen. Het stro wordt allemaal uit de loods gehaald en buiten na geblust. (JH)