Brandweer heeft handen vol met blussen brandend stro in Bellegem

In de Grotestraat in Bellegem brak woensdagavond brand uit in een aanhangwagen gevuld met stro. Niemand raakte gewond al bleek het brandende stro een geduchte tegenstander voor de brandweer.

De oproep bereikte de noodcentrale rond 20.30 uur. Een aanhangwagen, met stro geladen, kantelde in de Grotestraat tegen een elektriciteitspaal. Het gedroogde stro vatte nadien vuur, waarop de landbouwer de brandweer belde.

Extra tankwagens

“Er zit nog steeds stroom op de verdeeldoos van de elektriciteitspaal, al kunnen we niet met zekerheid zeggen of dat de oorzaak is geweest van de brand”, klonk het bij de brandweer.

“Wat wel zeker is, is dat het vuur een gewillige prooi vond in het droge materiaal, waardoor we extra tankwagens hebben moeten oproepen.”

Grotestraat afgesloten

Niemand raakte gewond, de Grotestraat werd wel volledig voor het verkeer afgesloten. Door het late uur en de afgelegen locatie, veroorzaakte dat geen hinder.