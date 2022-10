Brandweer heeft dakbrand van bungalow snel onder controle

In de Rozenlaan in Zedelgem is woensdag in de vooravond brand ontstaan aan het dak van een bungalow. De brand brak even voor half zeven uit.

Eerder vandaag had een aannemer nieuwe dakbedekking op het dak aangebracht. Het is daar dat het vermoedelijk fout liep. Door de hitte van de roofingbrander is de isolatie in het dak beginnen smeulen.

Lang nadat de dakwerker gedaan had met zijn werk sloeg het smeulen over naar een effectieve brand. De brandweer had de situatie snel onder controle maar diende binnen delen van het dak te verwijderen om alle smeulende resten te kunnen blussen.

De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen en stonden de hulpdiensten op te wachten. Morgen zal de dakwerker van vooraf aan het werk moeten herbeginnen en de opgelopen schade herstellen.