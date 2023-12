Brandweer grijpt tijdig in nadat haag in brand vliegt door slijpwerken

De brandweer werd zondag kort voor de middag opgeroepen voor een vermeende brand van een woning in de Ichtegemstraat in Kortemark. Bij aankomst bleek het om een haag te gaan achter de woning die in brand was gevlogen door gensters na slijpwerken.

Het was een brandweerman die om 11.45 uur toevallig passeerde in de Ichtegemstraat in Kortemark en een rookontwikkeling opmerkte. De rook kwam van achter een woning naast een loods. De brandweerman verwittigde meteen de alarmcentrale waarna ploegen van brandweerposten Kortemark, Koekelare en Leke ter plaatse snelden. Ook de politie en burgemeester Karolien Damman kwamen naar de plaats. Eenmaal aangekomen bleek er van een brand in een woning gelukkig geen sprake.

“Een man was er slijpwerken aan het uitvoeren op een ladder aan de loods en door de hevige rukwinden waren gensters van die slijpwerken weg gevlogen”, klinkt het bij de brandweer. “Even verder waren die op een dode en verdorde sparrenhaag terechtgekomen waarna dat vuur had gevat. Bij onze aankomst had ook de man dat opgemerkt maar gelukkig konden we het vuur snel doven voor er uitbreiding kwam.” De brandweer kon snel terugkeren. (JH)