Brandweer evacueert bewoner met ladder na brand in flatgebouw

Rond half acht vanmorgen is brand uitgebroken in een woonhuis langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek bij Brugge. De brand in het huis, dat onderverdeeld is in verschillende appartementen, ontstond op het gelijkvloers ter hoogte van een elektriciteitskast.

De brand veroorzaakte heel wat rook die zich in de trappenhal en flats verspreidde. Daardoor zaten drie bewoners op de tweede verdieping vast. Twee werden met een zogenaamde rookkap via de trappenhal geëvacueerd, een derde werd met de ladderwagen ontzet.

Ambulance

Alle drie werden ze in de ambulance opgevangen en kregen ze de eerste zorgen toegediend. Ze weigerden echter om naar het ziekenhuis overgebracht te worden. Door de brand werd de Baron Ruzettelaan in de richting van Steenbrugge even afgesloten voor het verkeer. Dat leverde onder meer voor De Lijn wat vertraging op.