Brandweer en schoolkinderen schieten Sint te hulp in Zwevegem

Het haalde de krantenkoppen niet, maar in Zwevegem is men ontsnapt aan een ware ramp.

Toen de Sint met zijn pieten een bezoek bracht aan wzc Sint-Amand ging een van de pieten een beetje onvoorzichtig aan het werk met lucifers, met als gevolg een (fictieve) brand. Gelukkig bleef de brandschade beperkt tot enkele decoratiestukken.

De Sint was hierdoor duidelijk niet in zijn nopjes en vroeg de kinderen van de Gemeenteschool Zwevegem-Knokke of zij hem wilden assisteren om nieuwe decoratiestukken te maken. Vrijdagochtend werd de Sint dan met een brandweerwagen met loeiende sirenes naar de Knokkeschool gebracht. Ze wilden er de evacuatieoefening meemaken, maar deze was al voorbij. Ze deden dan maar een rondgang in de diverse klassen waar de kinderen hun kunstwerkjes van glasraampjes over kaartjes tot een stoomboot presenteerden. Deze werden door de Sint en de pieten naar wzc Sint-Amand gebracht waar de bewoners wat blij waren met hun komst. Zwarte Piet beloofde er ook plechtig dat hij niet meer met lucifers zou spelen. Of hoe het bezoek van de Sint voor de kinderen een belangrijk leermoment werd over brandveiligheid.