Brandweer Diksmuide moet uitrukken voor vergeten potje op vuur

De brandweer rukte vrijdagochtend uit naar de Colombostraat in Esen (Diksmuide) waar er rook in de keuken van een woning hing. Een potje op het vuur was de boosdoener.

Even voor 10.00 uur ging het brandalarm af in een woning in de Colombostraat. Er was iemand aanwezig in het huis maar die had niet opgemerkt hoe een potje op het vuur was blijven staan en begon over te koken. Het brandalarm begon te loeien waarna een andere bewoner de rook in de woning zag en de brandweer verwittigde.

De posten Diksmuide en Houthulst snelden ter plaatse maar eenmaal aangekomen was het potje al van de kookplaat gehaald en het gevaar geweken. Er moesten enkel nog enkele ramen worden opengezet om de aanwezige rook uit het huis te verdrijven. Er vielen geen gewonden.

(JH)