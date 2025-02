Brandweer controleert woning op CO-intoxicatie nadat dame zich onwel voelt

De brandweer van Koksijde rukte maandagavond samen met de politie en ziekenwagen uit naar een meergezinswoning in de Kursaallaan in Koksijde. Een oudere vrouw had er rond 22.50 uur gebeld naar de hulpdiensten nadat ze zich wat onwel voelde.

“Er werd geen risico genomen en ook de ziekenwagen ging mee”, zegt brandweerkapitein Filip Messeyne van post Koksijde. “Zeker omdat het ook om een oudere dame ging. De ambulanciers hebben de vrouw een medische check-up gegeven, maar de dame had geen verdere verzorging nodig. Zelf hebben wij in de woning verschillende metingen uitgevoerd, maar die waren allen negatief.”

De woning werd dus veilig verklaard en de hulpdiensten konden snel terugkeren. (JH)