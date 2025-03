Brandweer controleert lift van appartementsgebouw na brandmelding

De brandweer van Torhout kreeg donderdagmiddag rond 16.30 uur melding van een mogelijke brand in een appartementsgebouw in de Lichterveldestraat in Torhout.

In de lift van het gebouw werd een brandgeur waargenomen die deed denken aan de geur van verbrand plastic. De brandweer deed een controle maar van een brand was geen sprake. Ze konden snel terugkeren. De afgelopen tijd moest de brandweer al meermaals naar hetzelfde gebouw gaan na brandmeldingen en kortsluiting, onder andere door waterinsijpeling in de elektrische cabine buiten. (JH)