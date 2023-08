Brandweer blust vuilnisbak bij Ieperse Menenpoort

In een vuilnisbak bij de Ieperse Menenpoort was woensdag even voor de middag een vuurtje ontstaan.

Een buurtbewoonster had rook opgemerkt ter hoogte van de vuilnisbak, die staat bij de busparking van het Hoornwerk vlakbij de Ieperse vestingen en Menenpoort, die momenteel gerestaureerd wordt.

De politie kwam ter plaatse en niet veel later werd Brandweer Westhoek opgeroepen om het brandje te blussen en de vuilniszak uit de vuilbak te verwijderen. Vermoedelijk was een weggegooide sigaret de oorzaak van het brandje. (TP)