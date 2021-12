Brandweer blust schouwbrand in Reninge

De brandweer van Lo-Reninge moest zondagavond rond 18 uur uitrukken voor een schouwbrand.

Die situeerde zich in een woning in de Kruisstraat tussen de Kloefhoek en de Reningesteenweg in deelgemeente Reninge. Bewoners hadden daar opgemerkt hoe hun schouw te veel zwarte rook produceerde. Ze belden de brandweer. Die kwam ter plaatse en had de situatie snel onder controle. De oorzaak ligt wellicht bij roetafzetting in de schouw. (JH)