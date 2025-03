Brandweer blust ’s nachts afvalberg in bedrijf op Ieperse industriezone, tractoren voeren water aan

In een afvalverwerkend bedrijf op het industrieterrein van Ieper brak maandagnacht brand uit. Een hoop afval vatte vuur in een loods. De brandweer had bijna de hele nacht werk om alles te blussen, tractoren voerden water aan uit het nabije kanaal.

Brandweer Westhoek werd maandagnacht rond 1 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw op het industrieterrein van Ieper. Het ging om een berg afval die vuur had gevat in een loods van afvalverwerkend bedrijf GST Recycling aan de Rozendaalstraat.

Opschaling

“Een berg afval was in brand gevlogen, wat gepaard ging met hevige rookontwikkeling waardoor de zichtbaarheid in de loods vrij beperkt was”, verklaarde Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “We hebben opgeschaald naar extra middelen. Er werd nog een officier opgeroepen voor de coördinatie van een watertransport en extra bluswerkzaamheden, er werd een bijkomende autopomp gevraagd en een tertiair watertransport.”

Tractoren

Hiervoor werd een grote pomp opgesteld langs het nabijgelegen kanaal Ieper-IJzer. Verkeer kon er blijven passeren langs een van de twee rijstroken van de Oostkaai. Het bedrijf zelf schakelde een lokaal loonwerkersbedrijf in om met tractoren en aanhangwagens water aan te voeren en op te pompen uit het kanaal.

Nablussing

De brandweerinterventie nam verschillende uren in beslag. “Een tweetal uur na de oproep was de brand onder controle”, aldus Louagie. “Het brandende afval werd stelselmatig uit de loods gevoerd met een bulldozer om buiten afgeblust te worden. Het gaat voornamelijk om pvc en mousses die worden vermalen tot stof om gebruikt te worden in betoncentrales. De resterende smeulbranden werden goed nageblust om heropflakkering te vermijden. Aan de binnenzijde van het gebouw werden de dakgebinten afgekoeld en afgeblust zodat ook daar geen vuur meer zou verspreiden. De schade aan het gebouw zelf valt mee. We rondden de interventie af tegen de vroege ochtend.” (TP)