De brandweer van Veurne werd donderdagmiddag even na 16 uur opgeroepen voor een buitenbrand in de Statiestraat in Veurne. Ter hoogte van het station stond aan de straatkant een vuilnisbak in brand waardoor er rook aan de binnenkant te zien was. De brandweer had de situatie meteen onder controle. (JH)