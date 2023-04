Brandweer blust lastig te bereiken schoorsteenbrand in Torhout

De brandweer van Torhout moest donderdagochtend uitrukken voor een schoorsteenbrand in een wijk in Torhout. Omdat de schouw een verloop kende duurde het een tijdje eer de vuurhaard bereikt kon worden maar de brandweer kon wel erger voorkomen. Het huis werd geventileerd.

Rond 7.25 uur merkten bewoners van een huis in de Rupelstraat op hoe er abnormaal veel rook uit de schoorsteen kwam. De houtkachel stond ook gloeiend heet en er was wat rook te zien in het huis. De brandweer kwam ter plaatse en stelde een ladderwagen op. Bij controle van de schouw bleek dat de vuurhaard lastig te bereiken was. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand uitbreiding zou nemen maar het vuur blussen nam zekere tijd in beslag.

“Dat komt omdat de schoorsteen een verloop kende en het daardoor wat lastiger was om er door te raken tot bij de vuurhaard”, zegt brandweermajoor Filip Vlaeminck. “Het ging om een schoorsteenbrand door roetafzetting van de houtkachel. Eenmaal er door konden we beginnen blussen en door het water ontstond er extra stoom en rook. Als we de deur van de kachel ook openzetten om vanuit de kachel de brand te bestrijden en het roet weg te halen zorgde dat ook voor wat rook in de woning.”

Daardoor werd de voordeur en een raam boven opengezet en werd het huis een tijdlang geventileerd. De brandweerinterventie nam langere tijd in beslag en gedurende anderhalf uur was de Rupelstraat afgesloten voor het verkeer. (JH)