Brandweer blust kelderbrand in Zonnebeke: “Gezin met kinderen was tijdig buiten”

Brandweer Westhoek werd maandagavond even na 22 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw langs de Vuilewaasstraat op het platteland van de Zonnebeekse deelgemeente Beselare. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een kelderbrand.

“Er was hevige rookontwikkeling, die via de berging naar buiten kwam”, zegt kapitein Lieven Delva van brandweerpost Zonnebeke. “We konden via die weg de kelder betreden en het vuur blussen, ondanks de zeer beperkte zichtbaarheid. Het gaat om de kelder bij een woning, maar bij onze aankomst was het gezin met kinderen al buiten. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt tot rook- en waterschade in de kelder zelf. De bewoners hadden de reflex om de deuren van de berging tot de woning dicht te houden, zodat de rook enkel via de berging naar buiten kon.”

Na de bluswerken haalde de brandweer wat materiaal uit de kelder naar buiten. “De moeilijkheid om te ventileren zorgde ervoor dat we hier nog zeker een uur ter plaatse bleven. De juiste oorzaak konden we voorlopig niet achterhalen”, besluit Delva.

De brandweer controleerde de woning op CO en gaf rond middernacht het gebouw vrij. Het gezin kon er blijven wonen. (TP)