Brandweer blust brandende wc-container in Veurne

De brandweer van Veurne moest donderdagnacht uitrukken naar de Zuidburgweg in Veurne. Daar stond een toiletcontainer in brand.

De brandweer kreeg de oproep binnen om 2.10 uur. Een passant in de Zuidburgweg merkte een mobiele toiletcontainer op die in brand stond. Er waren heel wat vlammen en rook te zien. De container stond vlakbij een werf aan een gevel aan de Suikertoren. Bij aankomst van de brandweer stond de container al in lichterlaaie.

Alles kon snel geblust worden, maar de hele container smolt weg door het vuur. De politie kwam eveneens ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Wat het vuur veroorzaakte, is niet duidelijk. (JH)