Brandweer blust afvalbrand vlakbij verdorde weide in Ruddervoorde

De brandweer moest woensdagmiddag uitrukken naar de Hogestraat in Ruddervoorde, waar rookontwikkeling was opgemerkt achteraan een huis. Het bleek uiteindelijk om een afvalbrand te gaan. De bewoners kregen een proces-verbaal van de politie.

Even voor 14 uur belde een automobilist die op de E403 reed richting Brugge naar de hulpdiensten. Hij had een rookpluim en wat vlammen opgemerkt achteraan een huis, niet ver van de snelweg. De brandweer en politie gingen ter plaatse, maar moesten even zoeken waar de brand zich situeerde.

Vanop de brug in de Kon. Astridstraat werd duidelijk dat het huis zich op de hoek van de Hogestraat met de Hertog Van Klevestraat bevond. Achteraan het huis bleken de bewoners wat afval in brand te hebben gestoken. Na een reprimande van de brandweer wilden de bewoners het vuur zelf blussen met gieters, maar dat zou veel te lang duren. De brandweerposten van Torhout en Oostkamp konden het vuur snel blussen.

“Mensen beseffen nog steeds niet dat afvalbranden verboden zijn en met deze droogte risico’s inhouden”, zegt brandweerluitenant Alain Crombez. “Vlakbij het huis ligt een grote al verdorde weide met paarden. Vuur kan snel overslaan en als die weide in brand zou vliegen, hebben we veel meer werk.” De bewoners kregen een proces-verbaal van de politie. Het is de brandweerzone die beslist of ze ook moeten opdraaien voor de kosten van de brandweer. (JH)