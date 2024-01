Brandweer blust afvalbrand bij alleenstaande vrouw (80)

De brandweer rukte om 11 uur uit naar een woonst in de Wollestraat in Waregem, daar was brand ontstaan bij een hoop afval.

Iets voor 11 uur kregen de hulpdiensten melding van een woningbrand in de Wollestraat, een zijstraat van de Zultseweg tegenover de wijk Torenhof. Buren hadden rook gezien en sloegen meteen alarm. De brandweer snelde ter plaatse en ging achteraan de woonst enkele vlammen te lijf.

“We kregen het brandje snel onder controle”, klinkt het bij Hulpverleningszone Fluvia. “Op het einde van een gang richting de tuin stond een stapel papier en karton met ook wat PMD ernaast, die hoop is beginnen branden.”

Met de schrik vrij

De oorzaak is voorlopig onduidelijk. “Er is op die plek in het huis geen elektriciteit aanwezig en we vonden ook geen sigaretten.” De schade valt gelukkig mee. De bewoonster, een alleenstaande vrouw van tachtig jaar oud, kwam met de schrik vrij. De brandweer bleef het huis nadien een tijdje verluchten.