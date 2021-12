Brandweer bevrijdt bejaarde bewoonster uit met rook gevulde flat

Even was er opschudding in het centrum van Ieper, toen de hulpdiensten even voor 16 uur naar een klein flatgebouw snelden tussen de winkelstraat Stationsstraat en Esplanade. Een bejaarde vrouw werd er uit een met rook gevulde flat geëvacueerd.

“We werden opgeroepen voor een brand in een gebouw”, zegt kapitein Dirk Vandekerckhove van de post Ieper van Brandweer Westhoek. “Bij aankomst merkten we rook op in de trappenhal van het gebouw. We moesten met mechanische hulp de deur openen en troffen een bejaarde dame aan, die nog bij bewustzijn was, maar niet op eigen kracht haar woonst kon verlaten. We hebben haar in een speciale stoel geëvacueerd.”

De dame van 93 werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. “Gelukkig waren we snel ter plaatse, waardoor de brandschade beperkt bleef. Een oververhitte pot op het fornuis lag aan de basis”, aldus Vandekerckhove.

Het gebouw werd geventileerd. Tijdens de interventie bleef de Vooruitgangstraat afgesloten voor het verkeer. (TP)