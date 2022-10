Brandveiligheidssysteem beperkt schade na brandje bij Prosafco in Roeselare

Het brandveiligheidssysteem bij Prosafco, de firma op de Ovenhoek die gespecialiseerd is in alles wat met veiligheid te maken heeft, bleek woensdagmiddag goed te werken. “Onze investeringen blijken nu al te renderen”, aldus CEO Michel Waumans.

Woensdagmiddag brak er omstreeks 16.15 uur een brandje uit in de serverruimte op de eerste verdieping van het bedrijf Prosafco op de Ovenhoek in Roeselare. De brandweerkorpsen van Hooglede en Roeselare snelden onmiddellijk ter plaatse. “Bij aankomst was het personeel al geëvacueerd. Bij Prosafco werken een zestigtal mensen. De brand ontstond op de eerste verdieping in de serverruimte, maar het detectiesysteem bleek erg goed te werken”, aldus Stefaan Vermeersch, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare.

Door een technisch falen in de ruimte was er een kleine brand ontstaan. Het branddetectiesysteem zorgt ervoor dat er gas in de ruimte gespoten wordt waardoor de zuurstof er verdwijnt en de brand niet kan uitbreiden. “Dankzij een dergelijk systeem is er bijvoorbeeld ook geen schade aan de servers”, aldus CEO Michel Waumans.

Hij snelde onmiddellijk ter plaats en ontfermde zich over de situatie. “Met Prosafco zijn we sinds begin dit jaar gevestigd in deze nieuwe gebouwen op de Ovenhoek. We zijn niet alleen een bedrijf dat gespecialiseerd is in alles wat met veiligheid te maken heeft, we hebben zelf ook geïnvesteerd in een uitgebreid brandveiligheidssysteem. Dat blijkt nu erg goed gewerkt te hebben.”

Hoe de brand precies is ontstaan is voorlopig nog onduidelijk. De schade bleef uiteindelijk heel beperkt.