Brandstichting op Tybersite vlug onder controle

Donderdagnamiddag brak brand uit op de Tybersite in de Ieperstraat. Gewonden vielen er niet en ook de schade bleef beperkt. De hulpdiensten gaan uit van brandstichting.

Kort na 16 uur zagen passanten hoe er rook uit de leegstaande gebouwen van de Tybersite kwamen. Ze belden de brandweer, die in geen tijd ter plaatse was. Al snel konden de brandhaarden worden gevonden op het gelijkvloers gedeelte van het grote gebouw. Brandhaarden, want de hulpdiensten troffen niet één maar twee plaatsen met vuur aan.

Onbekenden hadden er houten paletten in brand gestoken. “Net doordat het vuur op twee verschillende plaatsen en op een gelijkaardige manier is ontstaan, kunnen we met grote zekerheid spreken van kwaad opzet”, klonk het bij de officier ter plaatse. De spuitgasten konden het vuur al snel doven en de politie opende een onderzoeksdossier.

Sedert het vertrek van supermarkt Delhaize ligt de site, ooit het prestigeproject van de grensstad, er verlaten bij. Volgens buurtbewoners is vandalisme en overlast er schering en inslag.