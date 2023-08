De brandweer werd dinsdag omstreeks 10.15 uur opgeroepen naar de ambachtelijke koffiebranderij Donko’s Koffie in de Hendrik Consciencestraat in Roeselare.

Daar was er een kleine brand ontstaan in de schoorsteen van de koffiebrander. De brandweer zette onmiddellijk de machine af en kreeg het kleine brandje snel onder controle. De schade is nihil.