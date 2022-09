Brandje schrikt Graanmarkt heel even op

Kort na 15 uur werd de brandweer verwittigd dat er een kleine brand was in het gebouw waar ooit Café De 3 Moren huisde op de Graanmarkt in Kortrijk.

Het gebouw staat in de steigers voor renovatiewerken en er zijn werken bezig aan het nieuw houten gebinte van het dak. “We werden opgeroepen voor een kleine brand. Toen de werkers een wespennest wilden wegdoen met een brander vatte waarschijnlijk een stuk isolatie vuur, dat daardoor in een soort vide viel. De werkers hadden het grootste deel al zelf geblust bij onze aankomst. Er was wel wat rookontwikkeling”, aldus de verantwoordelijke van de brandweer. “Al bij al was het niet zo erg en heel beperkt. We deden enkel het nodige voor een goede check-up.” Niemand werd gewond.