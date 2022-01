De brandweer werd maandagmiddag omstreeks 15.30 uur opgeroepen naar een hoeve langs de Grote Stadenstraat in Hooglede.

Een landbouwer was er aan het werk in de omgeving van een beerput toen er plots door een chemische reactie een steekvlam ontstond. De brandweer werd erbij geroepen, maar bij aankomst was het vuur al uit zichzelf gedoofd. Schade was er uiteindelijk niet.