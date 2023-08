Brandje op dak van kenniscentrum ARhus in Roeselare: 40-tal medewerkers geëvacueerd

Een 40-tal medewerkers van de stad Roeselare en het kenniscentrum ARhus werd woensdagochtend geëvacueerd nadat er een kleine brand ontstond op het dak van het hoge, glazen gebouw op De Munt. Door een probleem met een warmtepomp was er rookontwikkeling ontstaan.

De brandweer van Roeselare werd woensdagochtend omstreeks 8.40 uur opgeroepen naar De Munt. Op het dak van kenniscentrum ARhus was een kleine brand ontstaan. “Een probleem met de warmtepomp”, aldus brandweerofficier Stefaan Vermeersch van de brandweer van Roeselare.

Door een alarmsysteem wisten de medewerkers van de stad en het kenniscentrum die in het gebouw aan de slag waren onmiddellijk dat er iets gaande was. Een 40-tal personen volgde meteen de procedure en stapte naar buiten. De geëvacueerden keken even later toe hun de brandweer met de ladderwagen snel de warmtepomp bereikte.

Goede oefening

“We konden het kleine brandje erg snel blussen”, aldus Vermeersch. Hij looft de aanpak van de medewerkers van de stad en ARhus. “Iedereen heeft onmiddellijk het nodige gedaan. Dit moderne gebouw is ook zo voorzien dat bij een dergelijk voorval iedereen snel gealarmeerd wordt. Dit was een goede oefening voor zowel onze mensen als voor de mensen die hier werken.” Kort na 9 uur kon iedereen terug naar binnen.