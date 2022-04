Brandje in OLV-Instituut snel onder controle

Rond 11 uur zaterdagmorgen is brand uitgebroken in het OLV-Instituut in Sint-Michiels Brugge.

In een bijgebouw had een matras vuur gevat. De brandweer was snel ter plaatse en kon de situatie vlug onder controle krijgen.

Het verblijf brandde volledig uit. Ook in de gemeenschappelijke ruimtes was er heel wat rookschade.

Op dit moment is er geen weet van slachtoffers. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.